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"كورونا" مطوِّل معانا.. وزير التعليم يكشف عن مقترحات بدء العام الدراسي الجديد

02:53 م الأربعاء 06 مايو 2020
"كورونا" مطوِّل معانا.. وزير التعليم يكشف عن مقترحات بدء العام الدراسي الجديد

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- أحمد علي:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة مقترحات تتم مناقشتها استعدادًا للعام الدراسي الجديد في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، قائلًا: "موضوع كورونا شكله مطول معانا، وبعد الثانوية العامة سيبدأ الاستعداد للسنة الدراسية الجديدة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، في ضوء مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١.

وأشار شوقي إلى أن من بين المقترحات أن يكون الأسبوع الدراسي لمدة يومين فقط، مقابل أن يمتد حتى الساعة الخامسة مساء، والاستعانة بالتعليم أون لاين خلال باقي أيام الأسبوع.

وتابع وزير التربية والتعليم بأن هذا النظام سيكون تطبيقه صعبًا على المرحلة الابتدائية، خصوصًا أن هذه السن تحتاج إلى تواصل مباشر بين الطالب والمدرس، في حين أن تطبيقه على المرحلة الإعدادية سهل.

وأكد طارق شوقي أنه قبل التطبيق سيتم تسليم جهاز للطلبة به كل المنهج، وكذلك آلية التواصل الإلكتروني مع المُعلم، وكذلك شرح المواد مصحوبًا بالفيديو.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن هذا الجهاز سيتم تسليمه فقط بداية من مرحلة رابعة ابتدائي، وبالتالي سيتم توفير تكاليف الطباعة، قائلًا: "قبل هذه السن يجب أن يتم التعلم بالورقة والقلم، سواء على مستوي الكتابة أو الحساب، وهذا أمر مهم من الناحية التعليمية.. من كي جي لثالثة ابتدائي، مش هيكون فيه تكنولوجيا، ولازم الطلاب يحسبوا ويكتبوا بأيديهم لأسباب تعليمية".

وأوضح شوقي أن هذا العام سيشهد آخر تطبيق لمنظومة التعليم القديم، فنظام التعليم الإلكتروني سيقضي على الكتب الخارجية والدروس الخصوصية؛ لذلك ففيروس كورونا ربما يكون منحة.

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