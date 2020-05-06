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حلمنا ليس له سقف.. وزير التعليم يبحث تأمين حياة وصحة ٢٠ مليون طالب أمام النواب

12:22 م الأربعاء 06 مايو 2020
حلمنا ليس له سقف.. وزير التعليم يبحث تأمين حياة وصحة ٢٠ مليون طالب أمام النواب

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- أحمد علي:

هاجم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ما سمَّاه ظاهرة الغش وشراء الأبحاث، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة؛ لمناقشة موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٠- ٢٠٢١.

وقال شوقي إن ما حدث من مخالفات يحتاج إلى دراسة؛ لنصل إلى نقطة أفضل من حيث التعلم.

وأضاف وزير التربية والتعليم: "شراء الأبحاث والغش إحدى ظواهر المرض الذي يعد من تركات السنوات السابقة، ولابد من حلول".

وتابع شوقي: "الموقف واضح ونحاول نقدم تعليم جيد للشخص اللي عايزه، ونوفر فلوس الدولة للشخص اللي مش عايز تعليم حقيقي"، مستنكرًا إقبال البعض على شراء الأبحاث.

وتساءل وزير التعليم: "الدولة قدمت كثيرًا، ونحن نستثمر في التعليم مش من أجل مجرد الحصول شهادة، وإنما من أجل التعلم الحقيقي ووصول الأموال إلى مستحقيها"، معقبًا: "حققنا قفزة ما كانت لتتحقق قبل ١٠ سنوات".

واستطرد شوقي: "لدينا ملياران عجز وحلمنا ليس له سقف، ونحتاج إلى خطوات كثيرة نسعى لتنفيذها، وهذا حلم الرئيس والمصريين".

وتعليقًا على مشكلات مخصصات الوزارة في الموازنة، قال الوزير: "لدينا مشكلات في الصيانة، وظهر أحد التحديات الخطيرة؛ وهو فيروس كورونا"، مضيفًا: "نبحث ماذا سنفعل مع كورونا مع بدء العام الدراسي الجديد".

وقال د.حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة: "هدفنا تأمين الطلاب، وهي خطوة مهمة لتأمين حياة وصحة ٢٠ مليون طالب".

وأضاف عيسى: "إشادة المؤسسات الدولية بوضع التعليم في مصر تجربة مثيرة، وسعيد بالتجربة، والمؤسسات الدولية تشيد بتحركات الدولة"، مضيفًا: "حققنا أمورًا نبني عليها، ونطور في وقت قصير".

طارق شوقي مجلس النواب الغش موازنة العام المالي مخالفات

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