برلماني يطالب بطرح الكمامات الطبية والمطهرات على بطاقات التموين
كتب- أحمد علي:
تقدم النائب مصطفى الجندي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن طرح الكمامات الطبية والمطهرات على البطاقات التموينية لزيادة الوقاية من الفيروس المستجد، إضافة إلى توفير منتجات الكحول الإيثيلي بنسبة تركيز ٧٠٪ في كافة المجمعات الاستهلاكية.
وبحسب بيان، يأتي ذلك تمهيدًا لمساعدة مجلس النواب على القيام بدوره التشريعي لسن قانون مراده، أن ارتداء الكمامات إلزامي داخل المؤسسات الحكومية ووسائل المواصلات العامة والشركات وذلك الأمر مرتبط بالجودة والإتاحه بسعر مناسب أو مجاني.
وقال "الجندي"، إنه لم يعد أمامنا حاليًا سوى اتخاذ جميع التدابير الاحترازية لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، إلى أن يتم التوصل لعلاج لهذا الوباء المستجد، مناشدًا جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات للحد من انتشار الفيروس.
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