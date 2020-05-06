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الأوقاف: الطاروطي يؤم المصلين في تراويح اليوم الأربعاء

01:26 ص الأربعاء 06 مايو 2020
الأوقاف: الطاروطي يؤم المصلين في تراويح اليوم الأربعاء

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف عن استمرار بث صلاة التراويح من جامع "عمرو بن العاص" بمصر القديمة، لليوم الرابع على التوالي، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنه تقرر لإمامة صلاة العشاء الشيخ السيد محمد عبدالقادر، أحد أئمة المسجد، بينما تقرر للتراويح القارئ الإذاعي الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، بنفس ضوابط بث الصلاة أمس الثلاثاء.

وأعربت وزارة الأوقاف عن اعتذارها للإعلاميين عن عدم تمكنها من استقبال أحد غير فريق عمل البث الإذاعي بإذاعة القرآن الكريم وفق الكشف الوارد إلينا منها، مع عدم السماح لأي مرافق لأي من فريق العمل الوارد أسماؤهم بالكشف من دخول المسجد، حفاظًا على الجميع.

وقررت وزارة الأوقاف، بث صلاتي العشاء والتراويح يوميا، عبر إذاعة القرآن الكريم، من مسجد عمرو بن العاص، مع اقتصار الأمر على أحد كبار القراء، تختاره الإذاعة يوميا، وإمام المسجد واثنين من العمال.

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وزارة الأوقاف جامع عمرو بن العاص صلاة التراويح إذاعة القرآن الكريم

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