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298 راكبا.. وصول أول رحلة للعالقين بالكويت إلى مطار القاهرة

05:26 م الثلاثاء 05 مايو 2020
298 راكبا.. وصول أول رحلة للعالقين بالكويت إلى مطار القاهرة

الحجر الصحي بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، أولى رحلات الجسر الجوي لعودة المصريين العالقين بالكويت، والذي يستمر بمعدل رحلتين يوميًا ، وعلى متنها 298 مصريا من العالقين، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد .

وقالت مصادر بالطيران المدني، إن الرحلة رقم 611 والتي سيرتها شركة مصر للطيران، وصلت إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من الكويت وعليها 298 مصريا كانوا معلقين هناك وتم إنهاء إجراءات وصولهم، حيث تم تخصيص حجر صحي لعزلهم لمدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .

الكويت رحلات الطيران المطارات المصرية فيروس كورونا مطار القاهرة الدولي

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