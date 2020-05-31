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القاهرة: وضع اللمسات النهائية للطريق مكان نفق العروبة.. والافتتاح في أسرع وقت "صور"​

10:43 ص الأحد 31 مايو 2020
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كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، متابعة الانتهاء من ردم نفق العروبة وفتح طريق صلاح سالم في الاتجاه من المطار إلى العباسية .

وقال حسن صفوت، رئيس حي مصر الجديدة، إنه تم الانتهاء من أعمال الرصف للشارع مكان نفق العروبة بعد الانتهاء من ردمه بالكامل.

وأضاف صفوت، لمصراوي، أنه من المتوقع أن يتم افتتاح المنطقة مكان النفق القديم للعمل أمام السيارات في أسرع وقت، حيث يجري في الوقت الحالي وضع اللمسات النهائية للموقع.

وكانت محافظة القاهرة بدأت في ردم نفق العروبة بحي مصر الجديدة قبل عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية بها.

ويعد هذا المشروع نقلة حضارية نظرا للاختناقات المرورية الكبيرة التي كان يسببها النفق في شارع صلاح سالم، وتجري حاليا أعمال التشجير والإنارة وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال التوسعة والتطوير وتحويل النفق القديم إلى طريق سطحي.

خالد عبدالعال نفق العروبة طريق صلاح سالم العباسية

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