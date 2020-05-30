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لمجابهة "كورونا".. فض فرح شعبي "تنجيد" بالمنيب واصطحاب المسئول لقسم الشرطة

01:07 ص السبت 30 مايو 2020
لمجابهة "كورونا".. فض فرح شعبي "تنجيد" بالمنيب واصطحاب المسئول لقسم الشرطة

أرشيفية

كتب- أحمد عبدالمنعم:
ضبطت محافظة الجيزة، من خلال أجهزة حي جنوب الجيزة، أثناء أعمال الرصد والمتابعة الميدانية فرح شعبي،"تنجيد"، بمنطقة المنيب ووجه اللواءأحمد محافظ الجيزة بالتعامل الحازم نحو أي تجمعات والحد منها أو عدم التزام بالإجراءات الوقائية لمجابهه فيروس كورونا.

وقام حي جنوب برئاسة تيسير عبدالفتاح، بفض حفل التنجيد ومصادرة "الدي جي"، والسماعات والكراسي والمعدات المتواجده اضافه إلى ضبط المسئول عن الحفل, واصطحابه إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراء القانوني حياله.

فرح شعبي المنيب قسم الجيزة

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