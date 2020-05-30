لمجابهة "كورونا".. فض فرح شعبي "تنجيد" بالمنيب واصطحاب المسئول لقسم الشرطة
كتب- أحمد عبدالمنعم:
ضبطت محافظة الجيزة، من خلال أجهزة حي جنوب الجيزة، أثناء أعمال الرصد والمتابعة الميدانية فرح شعبي،"تنجيد"، بمنطقة المنيب ووجه اللواءأحمد محافظ الجيزة بالتعامل الحازم نحو أي تجمعات والحد منها أو عدم التزام بالإجراءات الوقائية لمجابهه فيروس كورونا.
وقام حي جنوب برئاسة تيسير عبدالفتاح، بفض حفل التنجيد ومصادرة "الدي جي"، والسماعات والكراسي والمعدات المتواجده اضافه إلى ضبط المسئول عن الحفل, واصطحابه إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراء القانوني حياله.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
22082
عدد المصابين
-
5511
عدد المتعافين
-
879
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
5991359
عدد المصابين
-
2634954
عدد المتعافين
-
365262
عدد الوفيات
إعلان