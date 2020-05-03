"الأطباء" تخاطب وزيرة الصحة لتطبيق إجراءات حماية العاملين بمستشفيات العزل

كتب - أحمد جمعة:

أرسلت نقابة الأطباء، خطابًا إلى وزيرة الصحة هالة زايد، اليوم الأحد؛ لمطالبتها بتفعيل تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية الإدارية الخاصة بالطواقم الطبية العاملة بمستشفيات العزل والحجر الصحي لحمايتهم من التعرض للعدوى.

وقالت النقابة في خطابها إن هذه الإجراءات مطبقة بالفعل ببعض الجهات وغير مطبقة بجهات أخرى، نظرًا للأخطار التي تتعرض لها الطواقم الطبية في مواجهتها لوباء كورونا وإصابة العديد منهم وهم خط الدفاع الأول للمجتمع كله.

وأشارت إلى ضرورة التأكيد على استثناء عدد من الفئات من العمل بمستشفيات العزل أو الحجر الصحي، وهم: من يزيد عمره عن خمسين عاما، أصحاب الأمراض المزمنة مثل ( سكري - ضغط - ربو - أمراض القلب - أمراض مناعة)، السيدات الحوامل، الأمهات لأطفال أقل من ۱۲ عاما.

وطالبت نقابة الأطباء بمراعاة معايير مكافحة العدوى عند استخدام مكيفات الهواء المركزية، بحيث لا ينتقل الهواء من الأماكن الملوثة إلى المناطق النظيفة، مع مطلوب مراعاة تسكين الطواقم الطبية في غرف يراعى فيها وجود عدد قليل بكل غرفة، مع ضرورة التباعد بين الأسرة، واتخاذ جميع الإحتياطات المطلوبة بمكافحة العدوى.

وقالت إنه بعد انتهاء مدة عمل الفريق الطبي بمستشفى العزل، مطلوب مراعاة اتخاذ عدة إجراءات على رأسها: عزل عضو الفريق الطبي، ويتم أخذ مسحة PCR منه فإن جاءت النتيجة سلبية يستمر العزل لمدة 48 ساعة ثم تؤخذ مسحة أخرى، فإذا جاءت سلبية يتم السماح له بالعودة لمنزله.

وفي حال وجود عجز في الكواشف الخاصة بالمسحات، يمكن الاكتفاء بعمل مسحة واحدة، فإذا جاءت سلبية يخير العضو بين عزل نفسه بمنزله أو توفير أماكن للعزل (مدن جامعية - نزل شباب - فنادق) لمدة ۱4 يوما، حيث أن بعض أعضاء الفريق الطبي لا تتوافر في منازلهم مقومات العزل المطلوبة.