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السيسي: العاشر من رمضان أحد أعظم أيام مصر في العصر الحديث

01:03 م الأحد 03 مايو 2020
السيسي: العاشر من رمضان أحد أعظم أيام مصر في العصر الحديث

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن يوم العاشر من رمضان- حرب أكتوبر- أحد أهم أيام مصر في تاريخها الحديث.

وأضاف عبر صفحته على فيسبوك منذ قليل: "تُهل علينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان، أحد أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث والذي صنعته العسكرية المصرية لتبقى ذكراه خالدة في وجداننا جميعاً، ليس فقط لأنه يوم العزة والكرامة، بل لأنه جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل بدقة التخطيط، وبجسارة التنفيذ، ليصبح ذلك اليوم نموذجاً ملهماً ومنهج عمل للعبور إلى المستقبل".​

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