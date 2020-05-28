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مطار سوهاج يطبق إجراءات التباعد بين الركاب لمواجهة كورونا

11:18 م الخميس 28 مايو 2020
مطار سوهاج يطبق إجراءات التباعد بين الركاب لمواجهة كورونا

مطار سوهاج

كتب - محمد عبيد:

بدأت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تطبيق إجراءات احترازية داخل صالات السفر والوصول بمطار سوهاج الدولي، وذلك بوضع مسافات وتباعد بين الركاب أثناء إجراءات السفر والوصول لتقليل مخاطر انتقال العدوى بفيروس كورونا، بالإضافة إلى استمرار أعمال التعقيم والتطهير داخل الصالات ضمن الخطة الاحترازية التي وضعتها وزارة الطيران المدني بالمطارات المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية بمطار سوهاج الدولي توفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعي بين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات داخل صالات السفر، بالإضافة إلي وضع لوحات إرشادية يجب علي المسافرين اتباعها للحفاظ علي سلامتهم منها نظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية، كما شملت الإجراءات الاحترازية وضع علامات علي ارضيات المطار للتنبيه علي المسافرين بأهمية التباعد الجسدى أثناء إنهاء إجراءات الوصول والسفر .

وقام هشام فريد مدير مطار سوهاج الدولي، باصدار تعليمات بتعقيم المطار بالكامل بشكل دوري، والاطمئنان يوميآ على جميع العاملين بالمطار من خلال الكشف الطبي عليهم بجهاز قياس الحرارة وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحه والسكان بسوهاج و اداره الحجر الصحي بالمطار .

وقامت الدكتورة هناء فؤاد من الطب العلاجي بالقاء محاضره توعوية وتثقيفية داخل المطار لجميع العاملين بمطار سوهاج الدولي، حثت على المداومة على غسل الأيدي والنظافه الشخصية والطرق الصحيحة لارتداء الكمامة الطبية والقفازات، وطرق استخدامها وتجنب المصافحة بالأيدي وطرق الوقاية الشخصيه تجنبا لانتشار عدوي فيروس كورونا.

مطار سوهاج التباعد فيروس كورونا صالات المطار

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