النداء الأخير.. كل ما تريد معرفته عن التقدم لفوازير رمضان والموعد النهائي لها

أعلنت وزارة الثقافة عن آخر موعد لإرسال الإجابات الخاصة بمسابقة فوازير سينما مصر، وهو يوم 31 مايو 2020، على عنوان البريد الإلكتروني لوزارة الثقافة e.m.culture@gmail.com، وسيتم السحب في الأسبوع الأول من شهر يونيو.

جدير بالذكر أن مسابقة فوايز سينما مصر، قدمت خلال شهر رمضان الماضي، بالتعاون بين قطاع الإنتاج الثقافي وصندوق التنمية الثقافية، وتم بثها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء كل يوم، على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، بهدف استعادة أجواء زمن الفن الجميل وتنشيط الذاكرة من خلال فتح سجلات تاريخ السينما المصرية عن طريق إعادة تقديم مشاهد خالدة من أعظم الأفلام التي رسخت في أذهان ووجدان الأمة.

وتم رصد 10 جوائز مادية بقيمة 50 ألف جنيه تسلمها وزيرة الثقافة لعشرة فائزين عقب انتهاء عيد الفطر المبارك، إضافة لجوائز أخرى عينية عبارة عن مجموعات كتب من إصدارات الوزارة المتنوعة في مختلف مجالات المعرفة.

والمسابقة رؤية وإخراج الفنان خالد جلال والمخرج المنفذ علا فهمي، وتمثل مشاهد مختارة من أهم الأعمال السينمائية المصرية يؤديها شباب الدفعة الثانية من قسم التمثيل باستوديو مواهب مركز الإبداع وعلى المتسابق معرفة اسم الفيلم، والمخرج، والمؤلف والأبطال الرئيسيين، ويتم استقبال الإجابات على البريد الإلكتروني الخاص بوزارة الثقافة.

ويمكن للمشاهدين أن يتابعوا الحلقات المجمعة للفوازير، من خلال الرابط التالي.

https://m.youtube.com/ channel/ UC8McPibRT36QSjnt4eGucNw