بتوجيهات النقيب العام.. إجراء التحاليل المبدئية لتشخيص "كورونا" بكارنيه نقابة المحامين
كتب مصراوي:
صرح محمد الكسار عضو مجلس نقابة المحامين، ومقرر لجنة متابعة الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، بأنه بناء على تعليمات النقيب العام رجائي عطية، يتم عمل التحاليل المبدئية لتشخيص "كورونا"، في معامل التحاليل المتعاقد معها بموجب كارنيه النقابة فقط، ودون استخراج خطاب من النقابة.
وأوضحت فاطمة الزهراء غنيم عضو مجلس النقابة، ومقرر لجنة متابعة الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، أن التحاليل هي "CBC ، ESR، CRP، D Dimer، Plain x ray ches".
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