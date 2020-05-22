بتكلفة 16 مليار جنيه.. الإسكان: "المركزي للتعمير" تولى تنفيذ 230 مشروعًا بسيناء والقناة منذ 2014

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، مُمَثلا فى جهاز تعمير سيناء، تولى خلال الفترة من 2014 وحتى الآن تنفيذ 230 مشروعا بسيناء، ومدن القناة، بتكلفة حوالي 16 مليار جنيه، تعادل أكثر من 25% من حجم مشروعات الجهاز خلال تلك الفترة، والمقدرة بحوالي 60 مليار جنيه.

وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة بأجهزتها المختلفة تولى اهتماما كبيرا بتنفيذ مختلف المشروعات التنموية لأهالينا بسيناء، ومنطقة القناة، وذلك في إطار الإستراتيجية الشاملة لتطوير سيناء، لما تمثله من أمن قومي لمصر.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إنه من بين المشروعات الخدمية التي يقوم الجهاز بتنفيذها حاليا في سيناء، مشروع رفع كفاءة وتطوير الميادين الرئيسية بالعريش، وهي 5 ميادين (الرفاعي – الساعة – بنك القاهرة – الميناء – النصر)، ورفع كفاءة الطرق بها، والربط مع الطرق المؤدية لها، بإجمالي تكلفة 33 مليون جنيه.

وأشار نصار، إلى أن هذه الميادين تمثل المتنفس والمتنزه لأهالي مدينة العريش، علاوة على دورها في تحسين الحركة المرورية والتطوير الحضاري لمدينة العريش، مضيفا أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 3 ميادين (الرفاعي – الساعة – بنك القاهرة)، ومن المقرر الانتهاء من ميداني الميناء والنصر أغسطس المقبل.

وأوضح أن أعمال التطوير الشامل للميادين، تشمل، تنسيق الموقع العام من أعمال البردورات والإنترلوك والأرصفة، وشبكات الصرف الصحي وصرف الأمطار، وري النباتات، وأعمال الإنارة والشبكات الكهربائية، والتجميل، ورفع كفاءة وإنشاء النافورات والتماثيل والنصب التذكاري، وأعمال التشجير والنجيلة، وأعمال الحماية اللازمة، بالإضافة إلى الرصف الكامل لجميع الميادين.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن هذا المشروع يمثل المرحلة الأولى من مخطط تنمية وتطوير مدينة العريش، حيث تتضمن المراحل التالية، تنفيذ مشروعات رفع كفاءة مدخل العريش الغربي، وتطوير شارع الفاتح من جامعة سيناء حتي ميدان النافورة، واستكمال الكورنيش من القرية الشبابية حتى قرية أبي صقل بطول حوالي 2 كم.