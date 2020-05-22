محافظ القاهرة يشدد على التصدي لمخالفات البناء خلال العيد

كتب- محمد نصار:



أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.



ووجه عبدالعال، وفق بيان، اليوم الجمعة، رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية.



كما وجه بمواصلة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها لعدم السماح للمخالف بتكرار المخالفة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .