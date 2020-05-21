"السيسي" يوافق على اتفاقيتي التعاون الفني والمالي مع ألمانيا
كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، القرار الجمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 47 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية التعاون الفني بين حكومتي مصر وألمانيا، والموقعة في برلين بتاريخ 19 نوفمبر 2019، مع التحفظ بشرط التصديق، وبعد أن وافق عليها مجلس النواب.
كما أصدر السيسي، القرار رقم 48 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية التعاون المالي بين حكومتي مصر وألمانيا، والموقعة في برلين بتاريخ 19 نوفمبر 2019، مع التحفظ بشرط التصديق، وبعد أن وافق عليها مجلس النواب.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
13484
عدد المصابين
-
3742
عدد المتعافين
-
659
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4947841
عدد المصابين
-
1936718
عدد المتعافين
-
322787
عدد الوفيات
إعلان