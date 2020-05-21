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"السيسي" يوافق على اتفاقيتي التعاون الفني والمالي مع ألمانيا

09:34 ص الخميس 21 مايو 2020
"السيسي" يوافق على اتفاقيتي التعاون الفني والمالي مع ألمانيا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، القرار الجمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 47 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية التعاون الفني بين حكومتي مصر وألمانيا، والموقعة في برلين بتاريخ 19 نوفمبر 2019، مع التحفظ بشرط التصديق، وبعد أن وافق عليها مجلس النواب.

كما أصدر السيسي، القرار رقم 48 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية التعاون المالي بين حكومتي مصر وألمانيا، والموقعة في برلين بتاريخ 19 نوفمبر 2019، مع التحفظ بشرط التصديق، وبعد أن وافق عليها مجلس النواب.

اتفاقية تعاون ألمانيا الرئيس السيسي

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