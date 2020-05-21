حدث ليلاً| مصير الحجوزات السياحية في العيد وتفاصيل خصم 1% من رواتب الموظفين

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"السياحة" تكشف مصير الحجوزات السياحية خلال عيد الفطر

كشف مصدر بوزارة السياحة، عن مصير الحجوزات السياحية في الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية خلال عيد الفطر المبارك.

للتفاصيل.. اضغط هنا

لمواجهة آثار كورونا.. ننشر تفاصيل قانون حكومي بخصم ١% من رواتب الموظفين شهريًا

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

متُحدث الصحة ينفي إصابة "هالة زايد" بكورونا: تمارس عملها بشكل طبيعي

نفى الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، ما تردد عن الاشتباه في إصابة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بفيروس كورونا المستجد وعزلها منزلياً لمدة 14 يومًا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مصطفى الفقي: مصر قد تضطر للتدخل في الشأن الليبي في لحظة معينة

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن القضية الفلسطيية هامة وتحتاج لوقات طويل ولكن ما يحدث في ليبيا أمر عاجل، حيث أن هناك أولوية للتعامل مع ليبيا، مشيرًا إلى أن هناك جسر جوي لنقل المرتزقة من تركيا إلى ليبيا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

النائبة شرين فراج تتهم مسؤولي "الصحة" بإصابتها بفيروس كورونا

اتهمت الدكتورة شرين فراج، عضو مجلس النواب، بعض مسؤولي وزارة الصحة الحاضرين اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بالتسبب في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

حسام حسني: "فيروس كورونا بدأ في التحور وفقًا لدوريات علمية"

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن الجمعية الأمريكية لأمراض الصدر، نشرت تقرير منذ أسبوع كان به بعض من الرعب، بأن فيروس كورونا بدأ يحدث فيه نوع من التحور وهو ما أدى لسرعة انتشاره.

للتفاصيل.. اضغط هنا

المخابز والمطاعم والسوبر ماركت.. ننشر التفاصيل الكاملة لإجراءات الحظر في العيد

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة إجراءات وقرارات تتعلق بمنع التزاحم خلال فترة عيد الفطر المبارك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الصين تمنع أكل الحيوانات البرية في "بؤرة كورونا"

أصدرت السلطات الصينية، الأربعاء، قرارًا بحظر أكل جميع الحيوانات البرية، في مدينة ووهان الصينية (بؤرة وباء كورونا المستجد) الذي بدأ ديسمبر الماضي، وأصاب نحو 5 ملايين شخص حول العالم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 94 ألف حالة

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، الأربعاء، مستوى 94 ألف حالة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

كورونا في الوطن العربي: السعودية أعلى إصابات وسوريا الأقل .. ومصر تتصدر الوفيات

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى 199 ألف و 451 إصابة، وبلغ عدد الوفيات ألفين و634 حالة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الأردن يفرض حظر تجول شامل لمدة ثلاثة أيّام ابتداء من الجمعة

قررت الحكومة الأردنية، الأربعاء، فرض حظر تجوّل شامل لمدّة ثلاثة أيّام، بدءًا من يوم الجمعة المقبل، وحتى يوم الاثنين، بحيث يمنع خروج الأشخاص من منازلهم بشكل كامل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

لأول مرة .. البرازيل تسجل نحو 20 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت البرازيل نحو 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد لأول مرة، حسبما أعلنت السلطات الصحية يوم الأربعاء.

للتفاصيل.. اضغط هنا

إطلاق نار على شخصين في مجمع تجاري بولاية أريزونا الأمريكية

ذكرت شرطة مدينة جلينديل في ولاية أريزونا الأمريكية أنه تم إطلاق نار على شخصين على الأقل في مجمع تجاري بالمدينة.

للتفاصيل.. اضغط هنا