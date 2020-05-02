برلماني: صرف رواتب المعلمين على أساسي 2014 سبب تدني أوضاعهم
كتبت- ميرا إبراهيم:
تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن استمرار أزمة رواتب المعلمين وحصولهم على رواتبهم ومكافأة الامتحانات وفقًا لأساسي مرتب عام 2014.
وأوضح فؤاد، أنه تقدم بطلب إحاطة في 4 فبراير عام 2019، بشأن حالة الاستياء التي يشعر بها المعلمين في مصر نتيجة لضعف رواتبهم، مما أدى إلى تدني مستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين ودفع الكثير منهم إلى تقديم الاستقالة أو العمل بمهن أخرى لا تليق بمكانة المعلم في ظل ضعف المرتبات التي تقدم لهم.
وطالب فؤاد، بالتدخل السريع والحاسم لحل الأزمة خاصة نظرًا لاستمرار أزمة رواتب المعلمين إلى وقتنا هذا، ونظراً للظروف الاقتصادية الراهنة التي نشهدها، مما يتطلب اتخاذ اللازم حيال هذه الأزمة.
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