أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

برلماني: صرف رواتب المعلمين على أساسي 2014 سبب تدني أوضاعهم

02:49 م السبت 02 مايو 2020
برلماني: صرف رواتب المعلمين على أساسي 2014 سبب تدني أوضاعهم

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن استمرار أزمة رواتب المعلمين وحصولهم على رواتبهم ومكافأة الامتحانات وفقًا لأساسي مرتب عام 2014.

وأوضح فؤاد، أنه تقدم بطلب إحاطة في 4 فبراير عام 2019، بشأن حالة الاستياء التي يشعر بها المعلمين في مصر نتيجة لضعف رواتبهم، مما أدى إلى تدني مستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين ودفع الكثير منهم إلى تقديم الاستقالة أو العمل بمهن أخرى لا تليق بمكانة المعلم في ظل ضعف المرتبات التي تقدم لهم.

وطالب فؤاد، بالتدخل السريع والحاسم لحل الأزمة خاصة نظرًا لاستمرار أزمة رواتب المعلمين إلى وقتنا هذا، ونظراً للظروف الاقتصادية الراهنة التي نشهدها، مما يتطلب اتخاذ اللازم حيال هذه الأزمة.

رواتب المعلمين أجور المعلمين وزارة التربية والتعليم

الخبر التالى:

وزير الكهرباء لمصراوي: القضاء على الفواتير الخاطئة نهاية 2020.. ونعمل بـ30% من قوتنا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5895

    عدد المصابين

  • 1460

    عدد المتعافين

  • 406

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3346297

    عدد المصابين

  • 1056326

    عدد المتعافين

  • 238826

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة والجيزة.. والبحوث الفلكية: لها توابع