دراسة جميع الشكاوى ومواجهة الحكومة بها.. "إسكان النواب" تُطمئن متضرري "محور الزمر"

كتب- مصراوي

وصل وفد لجنة الإسكان برئاسة النائب سعد حمودة، اليوم الثلاثاء، إلى موقع العمل بمحور الزمر؛ للوقوف على حقيقة الوضع ومتابعة الأعمال، ورصد آلية العمل على أرض الواقع، والاستماع إلى شكاوى المواطنين المتضررين.

واستمع حمودة إلى شكاوى المواطنين أصحاب العمارات الملاصقة للكوبري، مؤكدًا دراسة جميع الشكاوى، ومواجهة الحكومة بها، والاستماع إلى وجهة نظر وزارة الإسكان، والاطلاع على جميع مستندات المشروع، وهل هذه المشكلة كان مخططًا لها ويوجد لدى الحكومة حلول.

وأكد رئيس لجنة الإسكان للمواطنين أن توجيهات القيادة السياسية واضحة، وهي تحقيق المصلحة العامة دون الإضرار بمصلحة أي مواطن، مشيرًا إلى وجود لجنة مختصة بالتعويضات، سيتم الاجتماع معها لمعرفة آلية العمل، وكيفية توزيع التعويضات، وما الشروط المطلوبة والحالات المستحقة، وفي حالة وجود مخالفات كيف سيتم التعامل معها.

شارك فى الزيارة النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، والنائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل، والنائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان، والنائب محمد إسماعيل، أمين سر اللجنة، والنائب إسماعيل نصر الدين، والنائب محمد العقاد، والنائب محمد فؤاد، والنائب إيهاب منصور، بالإضافة إلى اللواء محمود نصار رئيس جهاز التعمير، وعدد من قيادات وزارة الإسكان ومحافظة الجيزة.