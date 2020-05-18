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كورونا في 24 ساعة| تفاصيل الحظر في العيد ومصير الدوري المصري وأعلى حصيلة إصابات

06:30 ص الإثنين 18 مايو 2020
كورونا في 24 ساعة| تفاصيل الحظر في العيد ومصير الدوري المصري وأعلى حصيلة إصابات

510 حالات جديدة بكورونا و18 وفاة


عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا في مقر مجلس الوزراء، لإعلان مجموعة إجراءات وقرارات تتعلق بمنع التزاحم خلال فترة عيد الفطر المبارك، والإجراءات الخاصة بامتحانات الشهادات العامة، إلى جانب إعلان خطة عودة الحياة لطبيعتها تدريجيًا اعتبارًا من منتصف يونيو المقبل.
كما سجلت وزارة الصحة،أعلى حصيلة إصابات في مصر بفيروس كورونا بواقع 510 إصابة جديدة.
ويرصد "مصراوي"، أبرز الاخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

أعلى حصيلة إصابات.. الصحة: 510 حالات جديدة بكورونا و18 وفاة

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