كورونا في 24 ساعة| تفاصيل الحظر في العيد ومصير الدوري المصري وأعلى حصيلة إصابات



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا في مقر مجلس الوزراء، لإعلان مجموعة إجراءات وقرارات تتعلق بمنع التزاحم خلال فترة عيد الفطر المبارك، والإجراءات الخاصة بامتحانات الشهادات العامة، إلى جانب إعلان خطة عودة الحياة لطبيعتها تدريجيًا اعتبارًا من منتصف يونيو المقبل.

كما سجلت وزارة الصحة،أعلى حصيلة إصابات في مصر بفيروس كورونا بواقع 510 إصابة جديدة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الاخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

أعلى حصيلة إصابات.. الصحة: 510 حالات جديدة بكورونا و18 وفاة

"الحظر في العيد وعقوبات صارمة".. القرارات الكاملة لرئيس الوزراء بشأن مواجهة كورونا

بعد إصابته بفيروس كورونا.. وفاة موظف سقط من الدور الرابع

بينها الإسهال.. الأعراض الأكثر شيوعا لـ كورونا لدى الأطفال

أديب محذرًا: "لو فشلنا في التعايش مع كورونا هنقفل تاني"

"أول الغيث قطرة".. جابر طايع مثنيًا على قرار عودة الصلاة في المساجد

أحمد موسي : الدوري راجع .. وتبادل الكمامات قنبلة موقوتة

كورونا في مصر: قفزة جديدة للإصابات والتعافي.. وهبوط معدل الوفاة (تفاعلي)

مُتحدث الحكومة يكشف مصير عودة الدوري في خطة التعايش مع كورونا

الحكومة تحسم قرار "إجازة عيد الفطر": 5 أيام لموظفي الحكومة.. وهذا موقف القطاع الخاص

كورونا في الوطن العربي: الإصابات تتجاوز الـ175 ألفا.. ودولتان لم تسجلا حالات اليوم

التنمية المحلية: توفير كمامات طبية للعاملين لارتدائها قبل دخول الوزارة

دراسة تحذر: مصاب كورونا ينقل العدوى قبل ظهور الأعراض عليه

بحثا التصدي لـ"كورونا".. تفاصيل لقاء وزيري الصحة والرياضة (صور)



