حدث ليلاً| حسم إجازة العيد ومصير الدوري وجدول الثانوية العامة

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي وكان أبرزها ما يأتي:

الحكومة تحسم قرار "إجازة عيد الفطر": 5 أيام لموظفي الحكومة.. وهذا موقف القطاع الخاص

قال المستشار نادر سعد، متحدث مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء مصطفى مبدولي سيصدر قرارًا بمنح إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي 5 أيام وليست 3 أيام.

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وزير التربية والتعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، بالمواعيد الجديدة.

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أديب محذرًا: "لو فشلنا في التعايش مع كورونا هنقفل تاني"

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه بدءًا من منتصف يونيو ستعود الحياة لطبيعتها الجديدة، وليس كما كانت عليه من قبل في ظل أزمة فيروس كورونا.

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بالفيديو والصور.. أسرة الأطفال ضحايا حادث دهس أسيوط: "عايزين حق عيالنا"

ما بين الحسرة والمطالبة بالقصاص من الجناة، يعيش أهالي ضحايا حادث سيارة أبنوب، منذ ليلة أمس وحتى الآن، لم تهدأ قلوبهم المكلومة، ولم تجف الدموع بعد على صغار كانوا يتنقلون أمام أعين الجميع تلهوا معه الحياة، قبل أن يلقوا مصرعهم دهسًا، بعد أن صدمتهم سيارة ملاكي يقودها طفل.

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أحمد موسي : الدوري راجع .. وتبادل الكمامات قنبلة موقوتة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحكومة قررت أسبوعًا كاملا اجازة لعيد الفطر المبارك وذلك للحد من التجمعات خلال العيد، مردفًا أن الهدف من تلك القرارت حماية المواطن.

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كورونا في مصر: قفزة جديدة للإصابات والتعافي.. وهبوط معدل الوفاة (تفاعلي)

لأول مرة، كسر المؤشر اليومي لإصابات كورونا في مصر حاجز الـ 500 حالة، بتسجيل 510 حالات جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لـ(كوفيد-19)، اليوم الأحد، بزيادة 19 حالة عن أمس الذي شهد زيادة كبيرة في عدد الحالات بتسجيل 491 إصابة.

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متحدث مجلس الوزراء: غرامة 4 آلاف جنيه لمن لا يحترم حظر التجوال في العيد

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كل الدول التي بدأت خطة التعايش مع فيروس كورونا أصبح ارتداء الكمامة أمرا إلزاميا في المواصلات العامة وأماكن العمل الحكومية.

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متحدث الحكومة: قرار حظر التجوال في العيد لن يشمل "الميكروباصات والتاكسي"

قال المستشار نادر سعد متحدث رئيس الوزراء، إن قرار حظر التجوال يتعلق بوسائل النقل العام "القطارات والاتوبيسات والمترو " ولن يشمل الميكروباصات والتاكسي، بخلاف أتوبيسات العمال المتوجه من وإلى المصانع سيسمح لها بالعبور في ساعات الحظر.

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الخطوط السعودية تنفي استئناف الرحلات الجوية وفتح الحجوزات في يونيو

نفت شركة الخطوط الجوية السعودية، الأحد، صحة تقارير متداولة تحدثت عن استئناف الرحلات الجوية وفتح الحجوزات أمام المسافرين بدءا من شهر يونيو المقبل.

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الفلسطينيون ينددون خطاب نتنياهو أمام الكنيست بشأن ضم أجزاء من الضفة

أدان الفلسطينيون، خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، أمام الكنيست وتأكيده على المضي في ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.

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شركة تكشف تفاصيل الهجوم على سفينتها في خليج عدن

أعلنت شركة "ستولت للناقلات"، مساء الأحد، أن سفينة تابعة لها تعرضت لهجوم من قراصنة، قبالة سواحل اليمن، لافتة إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

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