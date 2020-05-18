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شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين بدرجات الحرارة (بيان رسمي)

07:00 ص الإثنين 18 مايو 2020
شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين بدرجات الحرارة (بيان رسمي)

تفاصيل طقس الاثنين


القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الاثنين، طقس شديد الحرارة نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري.

على السواحل الشمالية: مائل للحرارة نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا.

وعلى شمال وجنوب الصعيد: شديد الحرارة نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، معتدل ليلًا.

ويكون هناك أمطار متوسطة، تكون رعدية أحيانًا، على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50% تقريبًا) قد تصل لحد السيول على فترات متقطعة من اليوم.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الاثنين على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 41 25
الإسكندرية 34 23
وادي النطرون 42 24
طنطا 40 24
شبين الكوم 40 24
دمنهور 37 23
بلطيم 34 24
مطروح 30 20
السلوم 35 22
سيوة 42 22
بورسعيد 31 24
دمياط 33 24
الزقازيق 41 25
المنصورة 40 24
الإسماعيلية 42 23
السويس 41 24
العريش 34 23
رفح 33 22
راس سدر 41 25
نخل 40 20
نويبع 41 27
طابا 39 26
كاترين 33 20
الطور 40 27
شرم الشيخ 40 28
الغردقة 40 27
مرسى علم 39 27
الفيوم 42 24
بنى سويف 42 24
المنيا 42 24
أسيوط 43 25
سوهاج 43 26
قنا 43 27
الأقصر 43 27
اسوان 43 28
إدفو 44 28
أبو سمبل 43 28
الوادي الجديد 44 24
شلاتين 39 28
أبو رماد 36 28
حلايب 36 29
راس حدربة 35 29

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Asha
درجات الحرارة الموجة الحارة الطقس الأرصاد

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