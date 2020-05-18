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​أمين "البحوث الإسلامية": "التخلي عن العادات الخاطئة" تجنب المجتمع المفاسد.. فيديو

12:34 ص الإثنين 18 مايو 2020
​أمين "البحوث الإسلامية": "التخلي عن العادات الخاطئة" تجنب المجتمع المفاسد.. فيديو

الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسل

كتب- محمود مصطفى:

واصل الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، وذلك من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.

وتناول عياد، في حلقة اليوم فضيلة التخلص من العادات والتقاليد الخاطئة، فهو من السلوكيات التي ينبغي أن يتخلى عنها الإنسان لما يلزم عنها من مفاسد عديدة تؤدي إلى ضياع المجتمعات.

وأضاف عياد أن التبعية للأعراف والعادات أمر محمود، طالما تستقيم مع الفطرة، وتتوافق مع الشرع، إلا أنه لا يخلو عصر من العصور من طائفة ضلت السبيل، ووقعت في الخطأ نتيجة التأثر بالعادات والتقاليد الخاطئة والأعراف الباطلة، وهذا أمر ذمّه الله تعالى ونهى عنه في آيات كثيرة في القرآن الكريم.

وأوضح، أن العرف والعادة قد ينقلان الإنسان من الحق إلى الباطل، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتمحيص ما يعرض على الإنسان من آراء أو أفكار أو عادات أو تقاليد أو أعراف، حتى لا يظلم الإنسان نفسه أو غيره.

لينك الفيديو:

نظير عياد مجمع البحوث الا?سلامية سلسلة با?خلاقنا نرتقي

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