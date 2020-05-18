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​عبدالعال للنواب: من يشعر بأعراض "كورونا" يلتزم مسكنه

12:06 ص الإثنين 18 مايو 2020
​عبدالعال للنواب: من يشعر بأعراض "كورونا" يلتزم مسكنه

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

(مصراوي):

طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بمراعاة المسافات الآمنة بينهم خلال تواجدهم في قاعة المجلس، حماية من فيروس كورونا.

وقال عبدالعال: "أي نائب يشعر بأي أعراض عليه أن يلتزم مسكنه"، مؤكدًا ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات كما يجب: "زى ما الكتاب بيقول".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، والتي تعد أول جلسة عامة يعقدها المجلس عقب إعلان إصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا.

?عبدالعال للنواب مجلس النواب فيروس كورونا شيرين فراج

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