عبدالعال للنواب: من يشعر بأعراض "كورونا" يلتزم مسكنه
(مصراوي):
طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بمراعاة المسافات الآمنة بينهم خلال تواجدهم في قاعة المجلس، حماية من فيروس كورونا.
وقال عبدالعال: "أي نائب يشعر بأي أعراض عليه أن يلتزم مسكنه"، مؤكدًا ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات كما يجب: "زى ما الكتاب بيقول".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، والتي تعد أول جلسة عامة يعقدها المجلس عقب إعلان إصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا.
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