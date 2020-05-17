الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 3 ملايين طن.. والموالح في المقدمة

كتب- أحمد مسعد:



قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن حجم الصادرات الزراعية المصرية تجاوز 3 ملايين طن حتى الآن، ليقترب من نسبة العام الماضي عن نفس الفترة، رغم انتشار فيروس "كورونا" على مستوى العالم، واضطراب حركة التجارة العالمية، وعدم انتظام حركة النقل بالمطارات والموانئ وإغلاق بعض الدول لمنافذها الجوية والبرية.

وقال القصير، اليوم الأحد، إن منظمة التجارة العالمية أكدت أن حركة التجارة الدولية تراجعت بنسبة 33% بسبب فيروس كورونا، إلا أن الصادرات الزراعية المصرية مازالت في المقدمة، ويتزايد الطلب عليها من جميع دول العالم نظرًا لجودتها العالية.

القصير أشاد بالجهود المتميزة التي يبذلها العاملون في الحجر الزراعي المصري على مدار الساعة لتسهيل إجراءات التصدير، مؤكدًا أن جميع مزارع ومحطات التصدير تعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المصدرين مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين من فيروس كورونا.

ووفقًا للتقرير الذي تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي،

جاءت الموالح في مقدمة الصادرات الزراعية بحوالي مليون و350 ألف، ثم البطاطس بواقع 600 ألف، والبصل 210 ألف، والثوم 23 ألف، والفراولة 20 ألف، والفاصوليا 12 ألف، والفلفل 1800، والخيار 1600، والرمان 5 آلاف، والباذنجان 800، والمانجو 500، والجوافة 5 آلاف، والعنب 300 طن.

وقال القصير إن أهم الدول المستوردة هي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا ومعظم دول الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا وأستراليا بالإضافة إلى دول الخليج.