توجيهات السيسي بتطوير السكك الحديدية وشحنة مساعدات ثالثة من الصين أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

حازت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بسرعة الانتهاء من خطة تطوير شبكة السكك الحديدية وإنشاء خطوط جديدة لربط مختلف أنحاء الجمهورية، على رأس اهتمامات صحف القاهرة، الصادرة اليوم الأحد والتي أبرزت أيضا استقبال مصر لشحنة ثالثة من المساعدات الطبية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا هدية من الصين.

واهتمت الصحف بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لإطلاق صندوق (تحيا مصر) لأكبر قافلة للمساعدات الإنسانية، وهي المرحلة الثالثة من مبادرة (نتشارك هنعدي الأزمة) لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما سلطت الصحف الضوء على جهود وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون ومجابهة فيروس (كورونا) وحماية المواطنين منه.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل توجيهات الرئيس السيسي، خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير النقل المهندس كامل الوزير.

ونقلت الصحف عن المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي القول "إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة الانتهاء من خطة تطوير شبكة السكك الحديدية وإنشاء خطوط جديدة لربط مختلف أنحاء الجمهورية خاصة ربط الموانئ بشبكة خطوط السكك الحديدية الحالية بعد تطويرها وتوريد الجرارات وعربات القطارات الحديثة من الشركات العالمية".

وأشارت إلى أن الاجتماع تناول أيضا استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، خاصة تطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية وكذلك بحث الحلول لتسوية مديونيات هيئة السكة الحديد والبالغ إجماليها نحو 250 مليار جنيه.. لافتة إلى أن الرئيس السيسي وجه أيضا بتطوير المناطق المحيطة بالطرق والمحاور الجاري إنشاؤها أو تحديثها على مستوى الجمهورية على نحو يتناغم مع الإطار العام لجهود الدولة للتخطيط العمراني الحديث والقضاء على العشوائيات والارتقاء بالخدمات العامة.

كما نقلت الصحف تصريحات متحدث الرئاسة - التي أكد خلالها - أن وزير النقل عرض مديونية هيئة السكك الحديدية بالتفصيل، حيث إنها مدينة للبنك المركزي بنحو 100 مليار جنيه بالإضافة إلى 150 مليار جنيه قروضا من موازنة الدولة لمصلحة المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليا.

في شأن أخر، سلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على استقبال مصر لشحنة ثالثة من المساعدات الطبية الوقائية لمكافحة فيروس (كورونا) المستجد كهدية من الصين، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين وتعزيز سبل التعاون لمواجهة الفيروس.. مشيرة إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وجهت الشكر للصين حكومة وشعبا على هديتها لمصر للمرة الثالثة، وأكدت قوة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

ونقلت (الأخبار) عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد قوله "إن الشحنة الثالثة المقدمة من دولة الصين أكبر حجما من الشحنتين السابقتين، حيث تزن 30 طنا من المستلزمات الطبية الوقائية، وتتضمن مليون كمامة طبية و150 ألف كمامة N95 و70 ألف مجموعة من الملابس الطبية الوقائية و70 ألف قفاز طبي بالإضافة إلى 70 ألف كاشف خاص بتحاليل فيروس كورونا المستجد و1000 جهاز قياس درجة الحرارة، مشيرا إلى أنه تم تعقيم الشحنة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية فور وصولها مطار القاهرة الدولي".

وفي السياق، نقلت صحيفة (الجمهورية) عن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد القول "إن إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 7.7% في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بـ 8% خلال نفس الربع من عام 2019 يأتي متسقا مع معدلات النمو المرتفعة التي حققتها مصر في النصف الأول من العام الماضي 2020/2019 والتي بلغت 5.6%".

وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أكدت أن القوى العاملة زادت بنسبة 0.2% لتصل إلى 29.008 مليون فرد ارتفاعا من 28.95 مليون في الربع الأول من عام 2020، بينما سجل العاطلون 2.236 مليون فرد بانخفاض قدره 31000 مقارنة بنفس الربع من عام 2019.

وسلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إطلاق صندوق (تحيا مصر) أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية، وهي المرحلة الثالثة من مبادرة (نتشارك هنعدي الأزمة) لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.. حيث ثمن رئيس الوزراء هذه المبادرة التي تعد تتويجا لتعاون وثيق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.

ونقلت (الجمهورية) عن المدير التنفيذي لصندوق (تحيا مصر) تامر عبد الفتاح، أن تفاصيل المبادرة ترتكز على محوري عمل، أولا دعم القطاع الطبي في مواجهة فيروس (كورونا) وثانيا دعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة، وخصص لها صندوق (تحيا مصر) حساب رقم

(037037 مواجهة الكوارث والأزمات) لاستقبال المساهمات والتبرعات من داخل وخارج مصر لدعم أنشطة المبادرة.

أمنيا.. سلطت صحيفة (الصحف) الضوء على جهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن والتصدي للخارجين عن القانون.

حيث كتبت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "الداخلية تغلق 333 مركزا تجاريا وضبط 45 ألف كمامة مجهولة المصدر" أن أجهزة وزارة الداخلية واصلت جهودها لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بحظر الحركة وتنظيم مواعيد الغلق، حيث أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط وغلق 333 مركزا ومحلا تجاريا لمخالفتهم قرار الغلق كذلك ضبط شخصين بالجيزة بحوزتهما 45 ألف قطعة من الكمامات الطبية مجهولة المصدر لطرحها للبيع بالأسواق.

وأشارت (الأهرام) إلى أن الحملات جاءت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق باستمرار الجهود الأمنية؛ حرصا على سلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم المقاهي والكافتريات والمراكز التجارية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحال العامة.

وكتبت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "إحباط ترويج نصف طن حشيش قبل العيد" أن وزارة الداخلية وجهت حملات مكبرة على مختلف القطاعات.. حيث نجحت جهودها في ضبط 6336 قضية تموينية وغلق 2254 محلا مخالفا لمواعيد الغلق، بالإضافة إلى ضبط 42 ألفا و124 شخصا و11 ألفا و474 سيارة و1063 دراجة نارية و1321 توك توك مخالفين لقرارات الحظر خلال أسبوع.

وأضافت الصحيفة أن مكافحة المخدرات وجهت حملات مكبرة لاستهداف أباطرة الكيف قبل عيد الفطر المبارك، موضحة أنه تم ضبط 1016 قضية مخابرات في إتجار المواد المخدرة وضبط خلالها 1138، وشملت المضبوطات حوالي نصف طن حشيش و220 كيلو جرام بانجو و21 كيلو أفيون و18 كيلو هيروين و22 كيلو استروكس.