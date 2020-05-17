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كورونا في 24 ساعة| اقتربنا من 12 ألف حالة.. وحقيقة تطبيق الحظر الشامل في العيد

06:30 ص الأحد 17 مايو 2020
كورونا في 24 ساعة| اقتربنا من 12 ألف حالة.. وحقيقة تطبيق الحظر الشامل في العيد

أرشيفية

نفت وزارة الصحة والسكان، ما تردد عن تطبيق حظر التجوال الشامل في عيد الفطر المبارك.
وسجلت مصر ارتفاعا جديدا 491 بـ إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة.
ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:
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بيان رسمي من الصحة للرد على أنباء تطبيق الحظر الشامل

كورونا في 24 ساعة الحظر الشامل فيروس كورونا عيد الفطر وزارة الصحة

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بيان رسمي من الصحة للرد على أنباء تطبيق الحظر الشامل

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