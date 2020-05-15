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الرداد وبشرى في أولى حلقات "وريد ووريدة".. ويكشفان: نحتاج لـ 3 ملايين كيس دم سنوياً (فيديو)

12:02 ص الجمعة 15 مايو 2020
الرداد وبشرى في أولى حلقات "وريد ووريدة".. ويكشفان: نحتاج لـ 3 ملايين كيس دم سنوياً (فيديو)

مسلسل الرسوم المتحركة "وريد ووريدة"

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، إطلاق أولى حلقات ؛ والذي يكشف تفاصيل عن رحلة التبرع بالدم، وتشجيع ثقافة التبرع بالدم لانقاذ آلاف المرضى.

وقال "سراج الدين" في تصريحات اليوم الخميس، إن الفنان حسن الرداد وبشرى شاركا في المسلسل متطوعين للحث على ثقافة التبرع بالدم، وقامت الفنانة نسمة محجوب بغناء مقدمة ونهاية المسلسل كمتطوعة أيضًا، فضلا عن الموسيقار هشام خرما لإهدائه الموسيقى التصويرية.

وفي أولى حلقات المسلسل الذي نشرته وزارة الصحة، كشفت الفنانة بشرى عن أكثر الأمراض اللي تحتاج إلى التبرع بالدم بصفة مستمرة، وهي: أنيميا البحر المتوسط، والنزيف المتكرر والأورام، بخلاف أي مريض يفقد الكثير من الدم.

وأوضح الرداد أن مصر تحتاج لـ 3 ملايين كيس دم في العام، ومن يتبرع فعليا يكون نصف هذا العدد، مضيفًا أن التبرع يساهم في إنقاذ أرواح المصريين.

ولفت إلى أن الحلقة الثانية من المسلسل ستتناول رحلة التبرع بالدم من وريد المتبرع إلى وريد المريض دون أن تُنقل له العدوى.

كان المركز القومي لنقل الدم حصل منذ أيام على اعتماد الجمعية الامريكية لبنوك الدم AABB للمرة الثالثة على التوالي وهي أعلى شهادة معتمدة على مستوى العالم في مجال بنوك الدم.

ويعد البنك القومي الوحيد في مصر الحاصل على هذه الشهادة الدولية، مما يعني مامونية الدم في البنوك القومية التابعة للوزارة.

وزارة الصحة إيهاب سراج الدين التبرع بالدم حسن الرداد بشرى

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