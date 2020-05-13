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غدا.. "المصريين بالخارج" يعقد أول مؤتمر إلكتروني لمناقشة أزمة العالقين

08:03 م الأربعاء 13 مايو 2020
غدا.. "المصريين بالخارج" يعقد أول مؤتمر إلكتروني لمناقشة أزمة العالقين

الاتحاد العام للمصريين في الخارج

كتب- يوسف عفيفي:

يعقد الاتحاد العام للمصريين في الخارج، أول مؤتمر إلكتروني على الإنترنت بعنوان "المصريين في الخارج وأزمة العالقين"، غدًا الخميس في تمام الساعة 10:30 مساء.

وبحسب بيان اليوم، يشارك في المؤتمر، أعضاء الاتحاد العام للمصريين في الخارج من حول العالم رؤساء الجاليات والنوادي والروابط المصرية ورجال الصحافة والإعلام .

ويناقش المؤتمر الآتي:

١ - دور الدولة المصرية في إجلاء العالقين.

٢- الصعوبات التي تواجه العالقين في دول مختلفة.

٣- مصير العودة إلى الوطن لغير العالقين.

٤- دور السفارات والقنصليات في الخارج للتعامل مع الأزمة.

٥- تصورات ما بعد كورونا وتأثيرها على أبناء مصر في الخارج .

ويتحدث في المؤتمر، كل من المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وشريف فخري، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج ومستشار الاتحاد العام، ونانسي نصير، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، والدكتور محمود أبوالعيون، أمين عام مجلس الجالية المصرية في دولة الكويت ومحافظ البنك المركزي الأسبق، والدكتور سعيد يحيى، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية.

الاتحاد العام للمصريين في الخارج فيروس كورونا كوفيد كوفيد 19 أزمة العالقين

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