"شربين" ليست الأولى.. الضعف الجنسي وانتخابات الأهلي أبرز تصريحات "عجينة" إثارة للجدل



كتبت- ميرا إبراهيم:

كشف النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، تفاصيل الأزمة المثارة بينه وبين نقابة أطباء الدقهلية، على خلفية فيديو بثه عبر صفحته في "فيسبوك"، من داخل مستشفى شربين، اتهم فيه إدارة المستشفى بالتقصير والإهمال.

تصريحات عجينة أثارت استهجان نقابة الأطباء، التي انتقدت الجولة المصوَّرة التي أجراها عجينة، في مستشفى شربين، وقالت إن عجينة وجّه إهانات وانتقادات للفريق الطبي بالمستشفى، وقالت في بيان لها اليوم الأحد، إن عضو البرلمان "انتهك الدستور والقانون داخل أروقة المستشفى".

أزمة التصريحات بين عضو البرلمان ونقابة الأطباء، لم تكن الأزمة الأولى التي يكون بطلها عجينة.

في التقرير التالي يرصد "مصراوي" أبرز تصريحات عجينة:

- في ديسمبر 2017، أعلن عجينة ترشحه لرئاسة النادي الأهلي، وبمجرد خسارة الانتخابات قال في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "خسارتي شيء طبيعي، هو أنا كنت منافس أصلًا، ولا حد يعرفني في النادي من أعضاء الجمعية العمومية عشان اشتغل في الانتخابات وآخد الموضوع جد"، مضيفًا: "أنا كنت واخد الموضوع تسالي وهزار وضحك، ترفيه مش أكتر، ولم أسعَ إلى النجاح".

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- في أكتوبر 2016، طالب بإطلاق حملة للكشف الطبي على الطالبات داخل الجامعات بشكل دوري قائلًا: "أي بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبي، لإثبات أنها آنسة، وينبغي أن تقدم كل بنت مستندًا رسميًا عند تقدمها للجامعة بأنها آنسة، للقضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفي في مصر".

التصريحات أدت إلى إحالته إلى لجنة القيم.

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في سبتمبر 2016، قال إن 64 % من رجال مصر يعانون من الضعف الجنسي، معلنًا استعداده للكشف الطبي.

إلهامي عجينة: 64 % من رجال مصر يعانون من الضعف الجنسي.. و"أنا مستعد للكشف الطبي"

- في أكتوبر 2016، وإثر التصريح السابق وللمساواة بين ضعف الرجال الجنسي وقدرة المرأة بحسب تفسيره، طالب عجينة بتفعيل ختان الإناث، لأنه يقلل الشهوة الجنسية لدى المرأة، على حد قوله، مضيفًا: "من المفترض أن تقف النساء إلى جانب الرجال عشان العجلة تمشي".

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- في سبتمبر 2016، طالب بمنع القبلات بين الرجال قائلًا: "أمنعوا البوس لأنه بيجيب أمراض، أنا أبوس مراتي بس.. أبوس حد تاني ليه"، وأثارت تلك التصريحات غضب بين نواب البرلمان، مستنكرين تصريحاته الدائمة المثيرة للجدل.

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- أول يناير 2016، علق في تصريحات لبرنامج "هنا القاهرة" على ملابس السيدات في مجلس النواب، موضحًا أنه لا يجوز ارتداء "البوت والفساتين والملابس الكاجوال" داخل أروقة المجلس، مضيفًا: "عليهن ارتداء الملابس الرسمية والمحتشمة داخل مجلس النواب".





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