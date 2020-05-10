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عضو النواب: تصريحات البرلمانية الكويتية ضد وزيرة الهجرة "تطاول"

06:14 م الأحد 10 مايو 2020
عضو النواب: تصريحات البرلمانية الكويتية ضد وزيرة الهجرة "تطاول"

صفاء الهاشم

كتبت- ميرا إبراهيم:

أعرب النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن"، عن استياءه من تصريحات النائبة الكويتية صفاء الهاشم، ضد وزيرة الهجرة واتهامها بالتقصير في عودة المصريين المتواجدين في الكويت، مشيرًا إلى أن كل هذه اتهامات ليس لها أساس من الصحة ولا تستحق الرد، خاصة في مثل هذه الظروف التي لا تحتمل الالتفات إلى هذه الأكاذيب.

وأوضح المسعود، في بيان له، أن جهود وزيرة الهجرة في عودة المصريين في الخارج على مرئى ومسمع، ورحلات الطيران تشهد يوميًا عودة عدد من المصريين في مختلف الدول.

ولفت إلى أن المصريين لن يتأثروا بهذه التصريحات، فهذه النائبة لا تمثل الشعب الكويتي من قريب أو بعيد، والأواصر التاريخية التي تجمع بين البلدين أكبر بكثير من التأثر بتلك التصريحات التي تتعمد الإساءة والتطاول بدون وجه حق.

الكويت صفاء الهاشم محمد المسعود

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