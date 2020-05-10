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عضو بـ"الأطباء": إصابة 35 من الطاقم الطبي بمستشفى الزهراء بكورونا

04:08 ص الأحد 10 مايو 2020
عضو بـ"الأطباء": إصابة 35 من الطاقم الطبي بمستشفى الزهراء بكورونا

أرشيفية

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، يوم السبت، إصابة 35 من الطاقم الطبي بمستشفى الزهراء الجامعي، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال الزيات في تصريحات لمصراوي، إنه تم إجراء 50 مسحة للعاملين وقيادات المستشفى، وظهرت النتائج اليوم بإيجابية 35 مسحة من بينهم "عميدة طب الأزهر للبنات، ومدير الشؤون العلاجية، ومديرة العيادات"، بالإضافة إلى 17 طبيبًا.

ولفت إلى عزل الحالات الإيجابية داخل مستشفى الأزهر التخصصي المخصص لعزل مصابي كورونا.

كانت جامعة الأزهر، أعلنت منتصف أبريل الماضي، تحويل المستشفى التخصصي بمدينة نصر مقرًا للعزل لمنسوبي الجامعة والمرضى من مصابي كورونا.

الطاقم الطبي مستشفى الزهراء فيروس كورونا

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