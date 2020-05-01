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​نقيب الفلاحين: لابد من التكيّف مع أزمة فيروس "كورونا"

06:33 م الجمعة 01 مايو 2020
​نقيب الفلاحين: لابد من التكيّف مع أزمة فيروس "كورونا"

حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين

كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن التكيّف مع وباء كورونا بات أمرًا ملحًا، مضيفًا أنه لا يمكن استمرار إغلاق أسواق المواشي في ظل احتمالية استمرار فترة تفشي الفيروس، لما يسببه الإغلاق من ضرر على صغار المربين.

وأضاف أبوصدام، اليوم الجمعة، أن عودة الأسواق ضرورة ملحة لاستمرار قطاع الثروة الحيوانية،

لافتًا إلى أن على الدولة وضع الحلول المناسبة لفتح الأسواق في ظل انتشار وباء كورونا، من خلال الضوابط الاحترازية اللازمة لمنع انتشار الوباء.

واقترح نقيب الفلاحين، تشكل لجنة أمنية وصحية تتمركز أمام كل سوق، تحمل المعدات والآلات اللازمة للكشف على الراغبين في دخول الأسواق، موضحًا أن معظم الفلاحين يربون الماشية داخل حظائر منازلهم ويجدون صعوبة كبيرة حاليًا في تسويق ماشيتهم وتسعيرها بدون الأسواق.

وأشار إلى ضرورة تيسير كافة العقبات أمام هولاء المنتجين لمساعدتم على مواصلة الإنتاج وتوفير اللقاحات والأمصال اللازمة لحماية المواشي من الأمراض ومنح المربين القروض المطلوبة للتوسع في تربية الماشية، مع تسهيل إجراءات إنشاء الحظائر وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة مع السلالات عالية الإنتاج للراغبين وتشجيع المربين لعمليات إحلال السلالات المحلية ضعيفة الإنتاج بالسلالات عالية الإنتاجية.

حسين عبدالرحمن أبوصدام فيروس كورونا نقابة الفلاحين

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