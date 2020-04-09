الحكومة تخطر البرلمان بتشكيل لجنة مراجعة الحسابات الخاصة

كتب - أحمد علي:

تلقى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، استجابة رسمية من المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن توصية لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، المتعلقة باللوائح المنظمة للصرف لكل من (الإعلانات، تالف الرصف، الإشغالات، المواقف والساحات)، ولجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب حسين عيسى، بشأن رصدها وجود العديد من أوجه النقص والقصور في الأداء المالي للعديد من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.

وتضمنت الاستجابة، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (823) لسنة 2020، والذي ينص على تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة المالية وعضوية ممثلين عن كل من، وزارة التنمية المحلية، الجهاز المركزى للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة والخبراء فى مجال عملها أو من غيرهم لإنجاز المهمة الموكلة إليها.

وتختص اللجنة بمراجعة الحسابات الخاصة وأرصدتها وأوجه الصرف منها طبقا للغرض المُنشأ من أجله هذه الحسابات، ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه على جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة والوحدات الإدارية المختلفة تقديم جميع البيانات ذات الصلة، بما في ذلك آخر موازنتين للحسابات الخاصة المُشار إليها واللوائح المُعتمدة لهذه الحسابات، على أن تتولى كتابة تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها، ويتولى عرضه وزير المالية على رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار، وتنص المادة الخامسة منه على أنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

من ناحيته قال النائب أحمد السجينى، آمين عام ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن صدور ذلك القرار هو انتصار وتجاوب رشيد وأمين من الحكومة.

جاء ذلك فى تصريحات له تعقيبًا علي صدور القرار، مؤكدًا على أن آخر جلسة نيابية شهدها البرلمان قبل التأجيل وإرجاء الجلسات لتداعيات الحد من فيروس كرونا كان للجنة الإدارة المحلية من خلال جلسة الاستماع الموسعة والساخنة التى عقدت بقاعة مجلس الشورى بحضور مكثف للأطراف المعنية الحكومية.

ولفت آمين عام ائتلاف دعم مصر إلي أنه للامانة التاريخية و الفنية لجنة الإدارة المحلية كانت من أوائل اللجان التى تناولت طرح مشاكل الصرف والإنفاق والخلل فى الأبواب المعنية على مدار السنوات المنقضية و ختمتها بجلسة الاستطلاع الاخيرة قائلا:" هنيئا للجميع بهذا التجاوب وتلك الصحوة من الحكومة ولعلها تكون بداية لإصلاح التلفيات".