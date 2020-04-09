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السياحة: استمرار غلق المتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والنوادي

04:54 م الخميس 09 أبريل 2020
السياحة: استمرار غلق المتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والنوادي

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

قررت وزارة السياحة والآثار، استمرار إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية أمام الزيارة لحين إشعار آخر.

كما قررت الوزارة، وفق بيان، اليوم الخميس، استمرار إغلق كافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق، وتعليق جميع الفاعليات والحفلات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم فنادق الجمهورية وحتى 23 أبريل.

وأوضحت الوزارة: خلال هذه الفترة سيتم استكمال أعمال تعقيم وتطهير كافة المتاحف والمناطق الأثرية والفنادق على مستوى الجمهورية.

ويأتي ذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء باستمرار حظر التجوال وتعليق حركة الطيران والاحتفاليات التي تضم عددًا كبيرًا من تجمعات المواطنين، واستمرار غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الرياضية، وذلك استمرارًا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين.

جدير بالذكرن وزارة السياحة والآثار كانت أغلقت جميع المتاحف والمواقع الأثرية في مصر وكافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق أمام الزائرين من الخارج، كما علقت جميع الفاعليات والمناسبات الاجتماعية والحفلات منذ يوم الاثنين الموافق 23 مارس وحتى 15 أبريل الجاري.​

وزارة السياحة والآثار غلق المتاحف المواقع الأثرية فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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