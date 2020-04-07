بدءًا من الغد.. السكة الحديد: تشغيل ٥ قطارات إضافية بالوجه البحري

كتب - أسامة علي:



أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل "قطارين" على خط القاهرة - منوف - كفر الزيات والعكس، وقطار على خط القاهرة - منوف - طنطا، وقطارين على خط منوف - طنطا، والعكس لتخفيف الزحام بالقطارات خلال أوقات الذروة على الوجه البحري.



وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان لها الثلاثاء، أن ذلك بناء على توجيهات الفريق كامل الوزير، بتشغيل قطارات إضافية على خطوط الوجهين القبلي والبحري، للحد من ازدحام بعض القطارات في أوقات الذروة، في ضوء خطة الدولة الشاملة للوقاية من فيروس كورون

يذكر أن هيئة السكة الحديد قامت بتشغيل ٤٩ قطار إضافي على التشغيل المؤقت للقطارات لمواجهة الازدحام في بعض القطارات بأوقات الذروة، تم تشغيل ٢٨ قطار يوم ٣٠ مارس، و ٢ قطار يوم ٣١ مارس، و٢ قطار يوم ٢ أبريل، و٦ قطارات يوم ٤ أبريل، و٤ قطارات يوم ٥ أبريل، و٢ قطار يوم ٦ أبريل، و٥ قطارات يوم ٧ أبريل ٢٠٢٠.

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