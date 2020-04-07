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فرض واجب.. شيخ الأزهر يطالب القادرين بالإنفاق على المتضررين

07:34 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
فرض واجب.. شيخ الأزهر يطالب القادرين بالإنفاق على المتضررين

الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الشعب المصري أصيل ويقدِّر تمامًا معنى التضامن والتكافل والأخوة، خاصة في مثل هذه الظروف، مشيرًا إلى أن هذا التعاون والتكافل أصلٌ من أصول الإسلام.

وقال شيخ الأزهر في رسالة مصورة بثَّتها الصفحة الرسمية له، الثلاثاء، إنه يجب على القادرين وميسوري الحال الإسراعُ في الإنفاق على إخوانهم المتضررين جراءَ هذا الوباء؛ لأننا جميعًا إخوة، وكل منا مسؤول عن الآخر، مؤكِّدًا على أن هذا الإنفاقَ فرض واجب، وحَتم لازم على القادرين، خاصة في مثل هذه الجوائح.

وكان الإمام الأكبر أكَّد في رسالة سابقة، أن الالتزام بالتعاليم والإرشادات الطبية وكلِّ ما تُقره الدولة من إجراءات احترازية، وفي مقدِّمتها التباعدُ الاجتماعيُّ، يعد فرضًا واجبًا، وعلينا جميعًا أن نلتزم به التزامًا صارمًا؛ حرصًا على حياتنا ومجتمعاتنا، داعيًا المولى عز وجل أن يكشف عنا هذا الوباء، وأن يكتبَ لنا النجاةَ جميعًا.​

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