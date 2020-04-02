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السكة الحديد: تشغيل 5 قطارات إضافية بالوجهين القبلي والبحري

02:57 م الخميس 02 أبريل 2020
السكة الحديد: تشغيل 5 قطارات إضافية بالوجهين القبلي والبحري

تشغيل 5 قطارات إضافية بالوجهين القبلي والبحري

كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن تشغيل 5 قطارات إضافية بدءًا من اليوم، علي خطوط الوجهين القبلي والبحري للحد من ازدحام بعض القطارات في أوقات الذروة وذلك في إطار المسئولية الإجتماعية لوزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد وفي ضوء خطة الدولة الشاملة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، أنه تم تشغيل 3 قطارات درجة ثالثة عادية ما بين الإسكندرية وكفرالدوار وتشغيل قطارين مكيفين بشكل إضافي خلال الفترة الصباحية ما بين القاهرة وأسوان والعكس لتخفيف .الازدحام بالقطارات خلال أوقات الذروة على الوجهين القبلي والبحري

يذكر أن هيئة السكة السكة الحديد شغلت 28 قطارًا إضافيًا على التشغيل المؤقت للقطارات لمواجهة الازدحام في بعض القطارات بأوقات الذروة يوم الاثنين 30 مارس الماضي ليصل اجمالي القطارات الإضافية بعد الدفع بـ5 قطارات اليوم إلى 33 قطارًا.

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السكة الحديد حركة القطارات تشغيل القطارات

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