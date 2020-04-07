محافظة القاهرة: غلق وتشميع مصنع بدون ترخيص في المعادي الجديدة

كتب- محمد نصار:

قالت محافظة القاهرة، إن الأجهزة التنفيذية بحي البساتين، تمكنت اليوم وللمرة الثانية خلال أسبوع من غلق وتشميع أحد المصانع التي تعمل بدون ترخيص في 9 عمارات الأموال العامة بالمعادي الجديدة.

وأضافت المحافظة، في بيان: "يقوم المصنع بتصنيع مواد كيماوية غير مطابقة للمواصفات بغرض الربح السريع مستغلًا حاجة المواطنين إليها وتم تسليم المخالفين إلى الشرطة وغلق المصنع وتشميعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه صاحبه".

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء بشن حملات يومية لمراقبة الأسواق لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة والمرور الدوري على ما تم غلقه من منشآت مخالفة للتأكد من عدم عودتها للعمل مرة أخرى واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين الذين يحاولون استغلال الأزمة في التربح بغير وجه حق حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.​