غير متوافرة بالمستشفيات.. برلمانية تطالب بوقف تصدير الأدوات الطبية

كتبت- ميرا إبراهيم:

قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن هناك شكوى متكررة من الأطقم الطبية بعدم توافر الكميات المطلوبة من الأدوات الطبية التي يستخدمونها حاليا خاصة مع أزمة كورونا، ومنها الكمامات والماسكات والجوانتيات وغيرها.

وأكدت النائبة، في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الأزمة لاتواجه المستشفيات الخاصة، ولكن الحكومي والجامعي أيضًا، لدرجة أن الأطباء والأطقم الطبية يشترون هذه الأدوات على حسابهم الشخصي، بما يؤكد ضرورة اتخاذ ما يلزم لتوفير الأدوات الطبية المطلوبة لحماية الأطقم الطبية والمرض في ظل أزمة كورونا.

وتابعت: "لابد من غلق سوق التصدير ودعم خطوط الإنتاج بما يلزم لزيادة إنتاجها بشكل سريع وأيضا إعطاء المستشفيات وخاصة مستشفيات العزل أولوية في توفير هذه الأدوات، لحماية الأطباء وأيضًا المرضى المترددين"، لافتة إلى أنها سوف تتقدم بأدوات رقابية برلمانية في هذا الأمر.