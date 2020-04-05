مستشار الحكومة يكشف حقيقة فيديو تنفيذ المرحلة الثالثة من مواجهة "كورونا"

كتب- محمد عاطف:

حذر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، من انتشار فيديو مفبرك حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في المرحلة الثالثة من مواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من صنعه، وضد من يروجه.



وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا حضره اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة.



وشدد رئيس الوزراء على أن التوجيه الآن في ظل قانون الطوارئ، أنه سيتم تحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية مع تشديد الحملات من المحليات والمرور، والإزالات الفورية لأي مخالفة.