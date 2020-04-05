بقيمة 238 مليون جنيه.. اتفاق بين الدقهلية و"العربية للتصنيع" لتطوير موقع تدوير المخلفات بسندوب

كتب- محمد نصار:

شهد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مراسم توقيع عقد اتفاق بين الوزارة والمحافظة والهيئة العربية للتصنيع، لاستكمال تنفيذ أعمال تطوير وتأهيل موقع تدوير المخلفات البلدية ونقل والتخلص الآمن من المخلفات بمقلب سندوب بالمدفن الصحي بالمحافظة.

ووقع عن المحافظة الدكتور أيمن مختار، المحافظ، وعن الهيئة العربية للتصنيع اللواء محمد مرسي، مدير عام بالهيئة العربية للتصنيع وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة والهيئة.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن الحكومة تسعى في ظل متابعة من رئيس الوزراء إلى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئي من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ حوالي 238 مليون جنيه حيث ستتم عملية التنفيذ خلال 6 أشهر، مشيرًا إلى أنه كان كلف الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة بوضع خطة مستدامة لتطوير المنظومة داخل المحافظة وسرعة زيارة جميع مواقع المعالجة والتخلص النهائي بمناطق سندوب وقلابشو والسنبلاوين وأجا والمنزلة لإعداد الخطة.

وأوضح اللواء شعراوي، أن الوحدة التنفيذية عاينت كافة المواقع بالمحافظة ووضعت التصور الشامل لحل المشكلة خاصة بعد انسحاب الشركة القائمة على عمليات المعالجة والتدوير للمخلفات بمركز ومدينة المنصورة وكافة أحيائها ومراكزها، مما لزم التدخل العاجل من الوزارة لإيجاد حل لتلك المشكلة وعدم تفاقم تراكمات المخلفات والتأثير على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف الوزير: "سيتم التخلص من مقلب سندوب لوجود تراكمات تاريخية كبيرة به على مدار أكثر من 20 عاماً مما تسبب في معاناة المواطنين بسبب الاشتعال المستمر للقمامة، كما سيتم تطوير مصنع سندوب وزيادة المساحة المخصصة له بإضافة خط آخر لتدوير كافة المخلفات المتولدة والتي تقدر بنحو 1200 طن يومياً للمعاجلة والتخلص الآمن بما سيعود بالنفع على الصحة العامة والبيئية لسكان تلك المنطقة".

وأعرب الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن تقديره للوزير محمود شعراوي، على الجهود التى يقوم بها خلال الفترة الجارية لمساعدة المحافظة في حل مشكلة القمامة وتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة لتحقيق رضا المواطنين بالمحافظة عن تلك الخدمة الهامة وإعادة الوجه الحضاري لشوارع المحافظة.

وأضاف مختار، أنه سيتم استخراج كافة التصاريح والتراخيص اللازمة وتخصيص الموقع وتسليمه إلى الهيئة العربية للتصنيع لسرعة تنفيذ العقد المتفق عليه.

وأكد محافظ الدقهلية، أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتوفير بيئة مناسبة حيث تم من خلال التعاون المستمر بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة التوصل إلى هذا الاتفاق لحل مشكلة النظافة في المحافظة.

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