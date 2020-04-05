جامعة الأزهر تكشف تفاصيل إصابة ممرض بمستشفياتها بفيروس كورونا
كتب - محمود مصطفى:
أعلنت جامعة الأزهر إصابة أحد الممرضين بالمستشفيات الجامعية، بفيروس كورونا.
وأضافت الجامعة، في بيان رسمي صادر عنها، أن الممرض المصاب لم يحضر إلى المستشفى منذ ٢٥ مارس الماضي، بعد خضوعه لعملية زراعة كلى بأحد المستشفيات الكبرى، وتم الإفادة أنه قد تم حجزه، وتبين إصابته بفيروس كورونا COVID_19 وتم تحويله لأحد مستشفيات العزل.
وأوضحت جامعة الأزهر أنه تم على الفور عمل عزل لكل من سبق وخالط المريض، وتم خضوع الجميع لعمل التحاليل والفحوصات اللازمة، هذا وقد تم تسليم جميع مستشفيات جامعة الأزهر كل الأدوات الوقائية اللازمة للأطقم الطبية.
وأكد البيان أن إدارة الجامعة تأخذ بعين الاعتبار سلامة الفريق الطبي وجميع الأطقم الطبية في المقام الأول حتى يتسنى لهم تقديم أكفأ وأعلى وأأمن خدمة صحية وعلاجية.
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