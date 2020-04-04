​​"الخدمات البيطرية": إجراءات طارئة لحماية الأغذية المستوردة من "كورونا"

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمود عبدالحكيم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الهيئة منذ مطلع مارس وحتى الآن، تطبق حالة الطوارئ القصوى على الواردات من اللحوم الحية، أو المواد الغذائية بأنواعها.

وأضاف عبدالحكيم لـ"مصراوي"، أن عدد الحالات التي تم فحصها حتى الآن بلغ 3636 عينة، لافتًا إلى أن كاقة تلك الحالات خالية من فيروس كورونا أو الأمراض الأخرى.

وتابع: "المحاجر البيطرية في حالة طوارئ لاستقبال شحنات الذبيح الفوري، واللحوم الحمراء استعدادًا لشهر رمضان، من خلال أطقم طبية مجهزة على أعلى مستوى، تراقب تلك الماشية منذ قدومها من بلد المنشأ حتى فترة الحجر".