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الثقافة: ترجمة محاضرات "أون لاين" إلى لغة الإشارة

08:40 م السبت 04 أبريل 2020
الثقافة: ترجمة محاضرات "أون لاين" إلى لغة الإشارة

الدكتورة إيناس عبدالدايم

كتب- محمد عاطف:

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ترجمة سلسلة محاضرات "ثقافة أون لاين" التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، إلى لغة الإشارة لتمكين ذوي القدرات الخاصة من ضعاف السمع من متابعتها.

وفي هذا السياق أكدت عبدالدايم أن سلسلة المحاضرات تأتي في إطار فعاليات المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك".

وأوضحت أن ترجمتها إلى لغة الإشارة يهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى منها، وجذب جزء من نسيج المجتمع إليها واطلاعه على أحد الأنشطة التي تحمل الكثير من الرسائل التثقيفية، مشيرة إلى استمرار عملية استثمار الوسائل التكنولوجية الحديثة في الارتقاء بالوعي ونشر التنوير بين أبناء الوطن.

يشار إلى أن المحاضرات يتم بثها على قناة أمانة مؤتمرات المجلس الأعلى للثقافة باليوتيوب في الثالثة عصر يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، ويلقيها نخبة من أعضاء لجان المجلس الأعلى للثقافة المتخصصين في شتى المجالات الثقافية، ويشارك في ترجمتها إلى لغة الإشارة عدد من المتطوعين في مجال العمل العام.

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