غدا.. 4 رحلات استثنائية لإعادة مصريين عالقين بأمريكا وروسيا وأوكرانيا

كتب - محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران و«إيركايرو» إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، غدا الجمعة، 4 رحلات استثنائية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأوكرانيا، لعودة المصريين العالقين هناك، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بالطيران المدني، إن شركة مصر للطيران تسير رحلتين الأولى لواشنطن، والثانية لموسكو، بينما تسير «إير كايرو» رحلتين لأوكرانيا، وتصل جميعها لمطار مرسى علم الدولي على متنهم المصريين العالقين هناك، وتم تخصيص عزل لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.

وتسير وزارة الطيران المدنى، نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى مايو المقبل ، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.