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بين بابي زويلة والفتوح.. جولة تعريفية لألواح خشبية من العصر الفاطمي

07:01 م الخميس 30 أبريل 2020
بين بابي زويلة والفتوح.. جولة تعريفية لألواح خشبية من العصر الفاطمي

وزارة السياحة والآثار

كتب- محمد عاطف:

أطلقت وزارة السياحة والآثار، جولة جديدة من جولاتها التعريفية والإرشادية لروائع الفن الإسلامي والقطع الأثرية الفريدة التي تذخر بها المتاحف المصرية بمناسبة شهر رمضان الكريم.

ويلقي فيديو اليوم، الضوء على مجموعة من الألواح الخشبية ترجع للعصر الفاطمي في مصر (القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي)، حُفر عليها زخارف لمناظر آدمية وحيوانية ونباتية نُفذت بالحفر متعدد المستويات مما يعكس مهارة الفنان في العصر الفاطمي.

وكانت تلك الألواح الخشبية تزين قصور الخلفاء الفاطميين، التي كانت تقع في شارع المعز بين بابي زويلة والفتوح، وزُخرفت بمناظر تصويرية من الحياة اليومية في العصر الفاطمي، قوامها رسوم مناظر الصيد ومناظر طرب ورقص وشراب، وأعيد استخدامها ضمن زخارف المجموعة المعمارية الضخمة التي شيدها السلطان المملوكي المنصوشر قلاوون في شارع المعز سنة 684 هـ / 1285م.

يأتي ذلك في إطار المباردة التي أطلقتها الوزارة لإتاحة العديد من الزيارات الافتراضية والجولات الإرشادية لبعض المتاحف والمواقع الأثرية الاسلامية خلال الشهر الكريم. ش

وزارة السياحة والآثار العصر الفاطمي الفن الإسلامي شهر رمضان المتاحف المصرية

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