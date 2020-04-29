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"كاسيل للتطوير العمراني" تتبرع بمليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة و"تحيا مصر"

06:02 م الأربعاء 29 أبريل 2020
"كاسيل للتطوير العمراني" تتبرع بمليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة و"تحيا مصر"

شركة كاسيل للتطوير العمراني

كتب- محمد غايات:

أعلن المهندس أحمد منصور، المدير التنفيذي لشركة "كاسيل للتطوير العمراني"، اليوم الأربعاء، عن تبرع الشركة بمبلغ مليون جنيه، مقسمةً إلى 500 ألف جنيه تم إيداعها في حساب (2030) مساهمةً من الشركة لدعم العمالة غير المنتظمة التي تضررت بشكل كبير جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، و500 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر؛ لتوفير المستلزمات الطبية لصالح مستشفيات العزل.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تلقى خطابًا من المهندس أحمد منصور، المدير التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العمراني، أثنى خلاله على الجهود المتميزة من جانب الحكومة المصرية، لإدارة أزمة وتداعيات ظهور فيروس كورونا باحترافية شديدة، معبرًا عن إيمانه بأن عُبور هذه الأزمة يستلزم تكاتف الجهود والمساندة المجتمعية.

وثمَّن رئيس الوزراء مساهمة الشركة التي تضاف إلى الجهود الإيجابية للقطاع الخاص لمساندة جهود الدولة في التعامل مع هذه الأزمة، مؤكدًا ثقته في أن هذا التكاتف سيكون السبيل للتخلص من الوباء ومتابعة العمل والبناء والتنمية في مصر.

شركة كاسيل للتطوير العمراني فيروس كورونا المستلزمات الطبية مستشفيات العزل صندوق تحيا مصر العمالة غير المنتظمة

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