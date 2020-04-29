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رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيدالعمال

12:31 م الأربعاء 29 أبريل 2020
رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيدالعمال

الدكتور علي عبدالعال

كتب- أحمد علي:

بعث الدكتور علي عبدالعال برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال.

وجاء نص البرقية على النحو التالي:-

فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،

يطيب لي أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بحلول عيد العمال ‏الذي يجسد الاحترام والتقدير لما يقدمه عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة، ‏والذي يمثل فيها العامل المصري العمود الفقرى للتنمية وتعزيز مسيرة اقتصادنا الوطنى.‏

ونؤكد لكم - يا سيادة الرئيس- أنه منذ حَمّلكُم شعب مصر العظيم الأمانة ‏عملتم جاهدين على تحقيق إنجازات عملاقة على أرض مصر الطيبة، يقف الشعب شاهداً ‏عليها.‏

وعمال مصر الذين تحقق بسواعدهم تنفيذ هذه المشروعات العملاقة، يدركون ‏جيداً ما تقومون به من جهد لبلوغ مصر مرفأ الأمن والأمان، وارتقاء شعبها أعلى مراتب ‏السعادة والرخاء.‏

وكل عام وسيادتكم بخير.​

علي عبدالعال السيسي عيدالعمال

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