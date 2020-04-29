رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيدالعمال
كتب- أحمد علي:
بعث الدكتور علي عبدالعال برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال.
وجاء نص البرقية على النحو التالي:-
فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،
يطيب لي أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بحلول عيد العمال الذي يجسد الاحترام والتقدير لما يقدمه عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة، والذي يمثل فيها العامل المصري العمود الفقرى للتنمية وتعزيز مسيرة اقتصادنا الوطنى.
ونؤكد لكم - يا سيادة الرئيس- أنه منذ حَمّلكُم شعب مصر العظيم الأمانة عملتم جاهدين على تحقيق إنجازات عملاقة على أرض مصر الطيبة، يقف الشعب شاهداً عليها.
وعمال مصر الذين تحقق بسواعدهم تنفيذ هذه المشروعات العملاقة، يدركون جيداً ما تقومون به من جهد لبلوغ مصر مرفأ الأمن والأمان، وارتقاء شعبها أعلى مراتب السعادة والرخاء.
وكل عام وسيادتكم بخير.
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