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شركة أمن تتسلم ميدان التحرير.. والتنمية المحلية: التعامل بحسم مع المخالفين

05:52 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
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كتب - محمد غايات:

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن إحدى شركات الأمن تسلمت العمل بميدان التحرير، اليوم، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالأمس، بسرعة التعاقد مع شركة أمن تتسلم أعمال التطوير.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه سيتم التعامل بحسم مع أى مخالفة من المواطنين، حفاظا على ما تحقق من أعمال تطوير للميدان، وأصبح بعدها يضاهى أشهر الميادين العالمية.

وأشار إلى أن الميدان به كاميرات مراقبة، وسيتم تفريغها فى حالة وجود أعمال سرقات، أو تخريب للزراعات، أو أى عمل مخالف بالمسلة والنافورة المحيطة بها، وكذا الكباش التى سيتم تركيبها، ثم اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ضد مرتكبى هذه المخالفات.

من جانبه أهاب الدكتور مصطفى مدبولى بالمواطنين الحفاظ على ما تحقق من أعمال تطوير بالميدان، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة ستتولى أعمال الصيانة والإدارة للميدان، لاستمرار ظهوره بأرقى صورة، وهذه أيضا مسئولية كل مواطن، فميدان التحرير يمثل واجهة حضارية، ومميزة لمصر والمصريين.

وزارة التنمية المحلية مصطفى مدبولى مجلس الوزراء ميدان التحرير

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