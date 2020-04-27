وزيرة البيئة تجتمع مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

كتب- محمد نصار:

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع الدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) في مصر وذلك من خلال تقنية "الفيديو كونفرانس"، في إطار رئاسة وزارة البيئة بالتعاون مع المنظمة لمجموعة العمل المتعلقة بالبيئة والاستدامة تحت مظلة إطار شراكة الأمم المتحدة ٢٠١٨/ ٢٠٢٠.

وناقش الاجتماع خطة الاستجابة لمعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الحادة (SERP) لفيروس كورونا المستجد Covid -19.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن هذه الخطة تعد من ضمن مقترحات ومشاورات الأمم المتحدة الثنائية والمشتركة مع النظراء الوطنين والمجلس القومي للمرأة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حيث تضمنت المناقشات ما بين استهداف تعزيز تدابير الحماية الاجتماعية التي تسخر قنوات الحماية الاجتماعية القائمة بسبب تأثر مصادر رزق معظم هذه المجموعات ولضمان استمرار الخدمات الأساسية الجيدة بما في ذلك التعليم وخدمات الرعاية الصحية الأساسية وفِي الوقت نفسه يتضمن دعما موجها لقطاعات محدودة لضمان أولئك الذين تكون وظائفهم معرضة للخطر والشركات التي تواجه الإغلاق يمكن أن تستمر في الصدمات.

وتحتوي الخطة على 4 ركائز رئيسية وهي: الازدهار، والشعب، والمرأة، والكوكب، وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع على ضرورة إلقاء الضوء على الاهتمام بمجتمع عمال النظافة ودعمهم من خلال إنشاء قطاع رسمي يضمن حقوقهم.

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية تعزيز دور المرأة في العمل البيئي ولاسيما في مجال المحميات الطبيعية حيث يوجد بعض السيدات التي تعمل منتجات من الطبيعة لبيعها داخل المحمية، وضرورة العمل على مساعدتهم في عرض هذه الأعمال والترويج لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بسبب الظروف الحالية.

كما أكدت وزيرة البيئة، أن تغير المناخ يعتبر حقيقة واقعة ويحتاج للعمل الجماعي وليس فقط اعتبار المناخ صمن الزراعة والغذاء ولكن يجب إدراجه في كافة مجالات التنمية المستدامة.